Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito una serie di controlli in diverse zone della Capitale mirati a prevenire i reati predatori ai danni di cittadini, turisti e esercizi commerciali. In manette sono finite 4 persone.

Ecco tutti i dettagli

I Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina hanno arrestato un 34enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti, per il reato di rapina impropria. L’uomo, la scorsa mattina, ha avvicinato alle spalle una 72enne romana e le ha strappato la collanina in oro che aveva al collo. La donna ha inizialmente trattenuto l’uomo che, riuscito a divincolarsi, è fuggito in direzione di via della Bella Villa dove è stato raggiunto e bloccato dai Carabinieri all’interno di un box auto dove si era nascosto. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima.

I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato un 18enne e un 25enne della Libia, senza fissa dimora, bloccati subito dopo aver rubato capi di abbigliamento, del valore di 350 euro, dall’interno di un negozio della Galleria Forum Termini. I giovani hanno forzato le placche antitaccheggio e hanno tentato di superare le casse senza pagare la merce.

I Carabinieri della Stazione Roma Trionfale, invece, hanno arrestato un 50enne austriaco, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, bloccato appena dopo aver asportato un coltello da un negozio in via Timavo.

Tutti gli arresti sono stati convalidati nel corso dell’udienza presso le aule di piazzale Clodio.