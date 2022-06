Mezzocammino, Cucunato: “Continui furti d’auto nel quartiere.…

MEZZOCAMMINO, CUCUNATO (LEGA): “FURTI D’AUTO NEL QUARTIERE, I RESIDENTI SONO ESASPERATI: C’È PERICOLO CHE QUALCUNO ECCEDA NEL DIFENDERSI”

Con l’ingresso dell’estate, sono ripresi i molteplici furti all’interno del quartiere Mezzocammino. L’altro ieri sera, su via Guglielmo Letteri due ladri hanno provato ad aprire e portare via una Smart: grazie all’intervento dei residenti, accortisi di strani rumori verso le due di notte, loro hanno messo i malviventi in fuga chiamando i Carabinieri. A distanza di un isolato, un’altra automobile è stata rubata nel parcheggio di via Gianluigi Bonelli. Altro furto nella stessa fascia oraria, è avvenuto anche su via Hugo Pratt. I garage e i posteggi pubblici di questa zona sono letteralmente sotto scacco, con malviventi che non solo sottraggono autovetture da buon mercato, ma rubano anche pezzi delle stesse macchine e vandalizzano questi mezzi anche in prossimità di attività commerciali.

I residenti sono esasperati da questa situazione, tanto che molti stanno valutando l’idea di fare delle ronde per controllare il quartiere e provare a disincentivare il fenomeno dei furti qui. Situazioni che però possono degenerare sul piano della sicurezza pubblica, poiché se venisse presso un ladro da questi gruppi, molto facilmente si andrebbe incontro a tumulti. Per evitare simili situazioni spiacevoli, oggi è necessario che la politica locale si attivi per riportare la sicurezza nel quartiere: azioni di pubblica vigilanza ma anche installazione di telecamere e illuminazione pubblica che copra bene tutto il quartiere, creando già così un forte disincentivo nell’azione dei criminali. Mi auguro che i numerosi esposti al Prefetto, i documenti di rafforzare l’azione investigativa oltre che repressiva e di prevenzione, venga attuata e si debelli questo fenomeno, che spero non porti a conseguenze gravi come è già avvenuto qualche anno fa nel quartiere”.

Piero Cucunato, Capogruppo della “Lega Salvini Premier” in IX Municipio.