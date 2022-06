Abbigliamento da lavoro in officina: cosa indossare

Ogni genere di lavoro offre delle gratificazioni e sottopone a rischi per la propria incolumità fisica e salute. Anche in officina occorre avere un abbigliamento adeguato: scopriamo cosa indossare e cosa dicono le normative in tema di sicurezza per questi luoghi.

Cosa indossare per il lavoro in officina

Un vecchio adagio diceva che l’abito non fa il monaco. Certamente vero, ma è altrettanto importante indossare determinati capi di abbigliamento che fungono da dispositivi di protezione individuale. Le normative italiane ed europee in tema di sicurezza sono chiare e ben definite indicando per ogni specifica attività quali sono i dispositivi di protezione da indossare obbligatoriamente. Nel caso di chi lavora in officina c’è un abbigliamento adatto capace non solo di offrire una protezione fisica all’operatore, ma anche e soprattutto di garantire quella necessaria facilità di movimento senza trovare intralcio. In generale si possono scegliere dei pantaloni da lavoro (https://www.thinksafe.it/134-pantaloni-da-lavoro), salopette oppure tute. In aggiunta in funzione della tipologia specifica di attività che viene effettuata nell’officina, ci sono una serie di accessori che vanno utilizzati come i guanti ma anche visiere e occhiali di protezione se, ad esempio, si effettuano saldature e interventi similari.

Pantaloni da lavoro o tuta

Per valutare una scelta tra pantaloni da lavoro o la classica tuta da meccanico, bisogna tenere in considerazione una serie di aspetti. Innanzitutto si deve perseguire il massimo comfort durante l’attività, igiene, rispetto ambientale e sicurezza. Ci sono poi altre questioni che riguardano l’immagine aziendale per cui valutazioni in tema di crescita di appeal nei confronti di clienti. Le norme evidenziano che l’abbigliamento deve essere conforme alla attività svolta per cui si ricorda che ci sono dei dispositivi di protezione individuale che sono obbligatori. Questo significa anche che i capi di abbigliamento che vengono indossati durante le attività devono essere omologati per cui presentare la marcatura CE. Inoltre ogni prodotto di sicurezza dispone di una nota informativa nella quale sono riportate le caratteristiche del dispositivo e le indicazioni sull’utilizzo, sulle tipologie di protezione che garantisce e anche sulla manutenzione e pulizia. Nel caso di quanti operano in un’officina a prescindere se si tratta di riparazione meccanica di gommista oppure di interventi di revisione su parti elettroniche, la principale questione è ovviamente il comfort. Questa scelta non riguarda soltanto i pantaloni del lavoro ma è anche ampliata sull’utilizzo delle calzature. Per quanto riguarda la scelta tra pantaloni dei lavoro e tuta, molto dipende anche dalle esigenze soggettive e dal comfort che si trova nell’utilizzare un prodotto piuttosto che l’altro.

L’importanza delle calzature

Solitamente quando ci si occupa dell’acquisto di abbigliamento per lavoratori di un’officina, si tralasciano le calzature commettendo un imperdonabile errore. Infatti anche in questi ambienti come accade in un cantiere edile, i piedi possono essere sottoposti a rischi importanti dovuti all’accidentale caduta di un oggetto molto pesante. Le calzature devono essere di qualità anche perché i piedi si trovano a dover sostenere il peso corporeo per molte ore al giorno. La pressione del corpo deve essere sviluppate sull’intera pianta per evitare un eccessivo stress che potrebbe comportare nel tempo tante problematiche riguardanti la postura ma anche mal di schiena e condizioni che inficiano la qualità di vita. Ci sono le calzature per proteggere il piede grazie all’apposito puntale che ha una resistenza fino a una forza peso di 200 Newton corrispondente a oggetti dalla massa di 20 kg. Inoltre solo dotati di una lamina antiperforazione che mette al sicuro da possibili rischi di tagli. A tutto questo va aggiunto che le calzature devono garantire comfort attraverso un apposito sistema di traspirazione che è molto utile soprattutto durante le calde giornate d’estate. Ci sono quindi tanti aspetti da valutare prima di procedere con l’acquisto di capi di abbigliamento per chi opera all’interno di un’officina che permettono di acquistare prodotti ottimali per lo scopo come pantaloni da lavoro, tute, calzature, visiere e quant’altro.