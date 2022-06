Un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari per rischio microbiologico è stato lanciato in queste ore dal Ministero della salute attraverso un’apposita sezione del suo sito ufficiale, in modo da salvaguardare la salute dei consumatori.

Questa volta il richiamo precauzionale riguarda un prodotto che contiene latte. Dunque, l’invito ai consumatori è quello di fare molta attenzione. Stiamo parlando di un alimento molto diffuso e presente in tutte le case, quindi ecco tutti i dettagli riportati qui di seguito sul marchio del prodotto in questione. Si tratta nello specifico di un prodotto che contiene latte a marchio MILK & LAIT, nel barattolo da 400 grammi prodotto da World Trade SRL nello stabilimento attivo di Torre Lupara – Pastorano, in provincia di Caserta.

Il problema è proprio nello stabilimento in cui è stato preparato questo prodotto. Infatti, nel motivo del richiamo si legge che si tratta di un alimento prodotto in stabilimento NON RICONOSCIUTO e ritenuto NON IDONEO ai sensi del reg. 178/2002. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda i clienti di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita per avere il rimborso. Non ci sono altre informazioni a riguardo. Questo significa che si tratta di latte in polvere per la preparazione istantanea.