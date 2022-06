Brutto incidente a Centocelle: 54enne investito da un bus della TPL

Panico in zona Primavalle, a Roma. Un uomo è stato investito da un autobus TPL.

Uomo investito da un autobus TPL

Il tutto è accaduto nella giornata di oggi, giovedì 16 giugno 2022, in zona Centocelle a Roma. Secondo quelle che sono le prime ricostruzioni del caso, un uomo di 54 anni, intorno alle ore 16:00, in via dei Monti di Primavalle, è stato travolto da un autobus della TPL.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato la vittima presso l’ospedale Gemelli di Roma. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro. Deviate le linee bus 46-46b-983 su via Battistini, via del Forte Braschi e piazza Clemente XI.