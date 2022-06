Lavorare in H&M: posizioni aperte anche a Roma

Vi piacerebbe lavorare in H&M? Il noto gruppo di abbigliamento low cost sta cercando nuovo personale in Italia, da inserire nei vari punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale. Circuito Lavoro riporta tutte le offerte di lavoro di H&M, alla ricerca di quella più in linea con le vostre esigenze.

Posizioni aperte in H&M a giugno 2022

Visual Merchandiser (Trentino Alto Adige)

Requisiti: minimo due anni di esperienza professionale nel ruolo di Visual Merchandiser maturata all’interno di contesti Retail, preferibilmente nel settore moda. Diploma di scuola superiore o equivalente; inoltre corsi di formazione/certificati professionali rilevanti per il ruolo possono essere un valore aggiunto

Sales Advisor – Contratto a Chiamata (tutta Italia)

Requisiti: passione per la moda, creatività, curiosità. Capacità di lavorare in team. Ambizione, ottimismo

H&M System Specialist (tutta Italia)

Requisiti: almeno 2 anni in un ruolo di leadership, applicando con successo le aspettative di leadership della nostra azienda; esperienza nel conseguire risultati da progetti. Inoltre, esperienza nel problem solving. Ottima conoscenza dell’inglese e dell’italiano, sia scritto che parlato

Gli interessati potranno consultare tutte le posizioni aperte in H&M direttamente dal sito ufficiale dell’azienda, nella sezione dedicata alle opportunità di carriera.

Come candidarsi per lavorare in H&M

Selezionare la posizione di interesse per consultare nel dettaglio i requisiti. Quindi compilare l’apposito form online per fornire tutte le informazioni richieste.