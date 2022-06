Incendio Malagrotta: Arpa ha comunicato i primi dati dei rilievi

“Arpa Lazio ha comunicato i primi dati delle centraline di monitoraggio già presenti sul territorio, rilevati fino alla mezzanotte di ieri, 15 giugno, a seguito dell’incendio del TMB di Malagrotta”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

Ecco i dettagli

“Secondo quanto emerso, in merito al particolato (PM10 e PM2.5) – prosegue il sindaco – su Roma e Fiumicino non si sono registrati incrementi rispetto ai giorni precedenti e non emergono superamenti del limite giornaliero di PM10 che non deve essere oltre i 50 µg/m3”.

“Si tratta di un rilevamento generale e preliminare – sottolinea il sindaco -. I dati relativi alla centralina appena installata a Parco Leonardo e ulteriori rilevazioni saranno disponibili entro sabato prossimo. A quel punto avremo il quadro dettagliato delle conseguenze dell’incendio di Malagrotta”.