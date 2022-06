L’industria dei sex toys raggiunge livelli da record

Non più un settore da ricondursi esclusivamente ad una nicchia ristretta come per anni è stato, vuoi per pudore vuoi perché il tema non era ancora sdoganato. Si tratta ormai di un mondo nel quale tutti riescono ad accedere facilmente, senza più preclusioni di sorta. Un discorso senza distinzioni, che vale per uomini così come per le donne.

Una conquista certamente non da poco visto che si sta parlando di sex toys, quindi di giocattoli sessuali che possono essere acquistati in un qualsiasi sexy shop, oggi anche in rete; ed è stata proprio la rivoluzione multimediale a sancire questa proliferazione esasperata dei sexy shop.

Comprare sul web come sempre porta una serie di vantaggi in termini di semplificazioni del processo di acquisto e di ricezione della merce, che se si parla di un settore così particolare va inevitabilmente ad intrecciarsi con il tema dell’imbarazzo; quello che si poteva provare recandosi ad acquistare un gadget o un toy presso un sexy shop fisico e che oggi può essere bypassato acquistando invece direttamente in rete.

Il mondo dei sexy shop e l’esplosione in rete

Perché è proprio sul web che il settore dei sex toys ha trovato terreno fertile con numeri che viaggiano su una media di +25% di crescita su base annua per un giro di affari a tanti zeri, stimato nel traguardo dei 52 miliardi di dollari di valore complessivo tra 5 anni. Il boom di vendite degli ultimi tempi è stato indicato anche come naturale conseguenza degli ultimi anni.

Ma in realtà lo slancio era precedente al Covid in quanto si parla di una crescita il cui inizio può essere indicato almeno a partire da 10 anni fa, costante e senza indugi. Più il discorso di cui sopra quindi, quello della rete e del cambio di abitudini dei consumatori, che non la pandemia: così si spiega la crescita del settore sex toys. In rete oggi è possibile rivolgersi a portali specializzati, sexy shop che vendono direttamente online e che sono diventati un riferimento sul web, come nel caso di EasyToys.

Sempre più donne acquistano sui sexy shop online

Un trend sul quale non possono non influire anche i cambiamenti a livello sociale con molti tabù che sono stati infranti; come quello che vedeva l’universo femminile tagliato fuori da questo mercato e che oggi è stato ribaltato. Oggi infatti una buona fetta degli acquisti sui sexy shop in rete è appannaggio proprio delle donne (si stima che il mercato dei toys femminili possa aumentare arrivando a toccare quota 6 milioni di euro su base annua in Italia).

Un mondo che si tinge di rosa quindi ma che tocca da vicino anche le coppie, che sempre più si rivolgono ai sexy shop per cercare toys e strumenti in grado di regalare nuove sensazioni ad un rapporto. I giocattoli del sesso parlano soprattutto cinese, nel senso che è lì che viene prodotta la gran parte di questi toys, in un contesto dove, per paradosso, la pornografia non è legale.

In occidente invece, l’Italia è un esempio chiaro di questa tendenza, il concetto di sex toys è stato sdoganato per tutti, uomini, donne e coppie: un mercato che oggi viaggia nettamente su trend positivi e che è in grado di generare un giro d’affari da capogiro.