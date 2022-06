A1, code per incidente tra Colleferro e Valmontone

Code a causa di un incidente tra Colleferro e Valmontone, direzione Roma.

Code sull’A1 Roma-Napoli: traffico tra Colleferro e Valmontone

La notizia viene riportata direttamente dal portale di informazione sul mondo della viabilità Astral. Nella giornata di oggi, giovedì 16 giugno 2022, sull’A1 si registrano code tra Colleferro e Valmontone, direzione Roma, a causa di un incidente.

Al momento le cause e l’entità del sinistro restano sconosciute ma, come informa lo stesso portale, il personale autorizzato sta intervenendo sul posto per cercare di ripristinare la situazione nel minor tempo possibile.

Si raccomanda a tutti gli automobilisti di prestare la massima attenzione.