Paura a Roma, brutto incendio in un appartamento: evacuate famiglie

Alle ore 13 circa, la Squadra 9/A del distaccamento di Prati, con l’ausilio dell’autoscala AS/1, è intervenuta in Via Sutri,5 per incendio appartamento.

I dettagli

Le fiamme sono divampate al primo piano in corso di ristrutturazione, all’interno di una stanza erano posizionati alcuni suppellettili. Il denso fumo ha interessato anche l’abitazione del secondo piano.

Sia l’interno cinque che l’interno sette sono state dichiarate momentaneamente inagibili.

Non ci sono state persone coinvolte.

Sul posto funzionario VVF, Carabinieri e 118 per quanto di loro competenza.