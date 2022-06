Previsioni meteo 17-18 e 19 giugno 2022 nel basso Lazio: torna la pioggia?

Primi giorni della settimana nella nostra regione conditi da temperature piuttosto alte nelle zone della provincia di Roma e di Frosinone, sebbene con giornate ancora un po’ ventilate. Sarà così anche nel week-end? Ecco le previsioni meteo per i giorni 17, 18 e 19 giugno 2022.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 17-18-19 giugno 2022

Venerdì: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con piogge che dovrebbero arrivare fino ai 5 mm. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3982m.

Sabato: previsti cieli in prevalenza sereni. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4120m.

Domenica: sole tutto il giorno. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4838m.

Previsioni meteo in provincia di Roma 17-18-19 giugno 2022

Venerdì: come in Ciociaria, anche nella provincia di Roma è previsto un tempo nuvoloso. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4071m.

Sabato: Allerte meteo previste: afa. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4317m.

Domenica: sole splendente per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4894m.