Trenitalia, sciopero domani venerdì 17 giugno 2022: prevista giornata da incubo?

Dalle ore 21.00 del 16 giugno alle ore 21.00 del 17 giugno 2022 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane.

Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza.

Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (come da Orario ufficiale Trenitalia e www.trenitalia.com).

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.