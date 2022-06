Civitavecchia, rapina e spaccio: due episodi di cronaca in poche ore

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto dei reati predatori, nella serata di ieri, hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne civitavecchiese gravemente indiziato del reato di rapina. L’uomo è stato bloccato dagli agenti delle volanti mentre fuggiva a piedi dopo aver rapinato una donna in via G. Matteotti.

Alcuni passanti che avevano assistito alla scena avevano allertato il NUE 112, dando una descrizione del giovane che dopo aver “scippato” la borsa alla donna, facendola cadere in terra, si era dato a precipitosa fuga.

Gli agenti delle volanti, al momento in zona, notavano l’uomo fuggire dal luogo della rapina inseguito da un cittadino e immediatamente riuscivano a bloccarlo e trarlo in arresto.

Il giovane, identificato per C.A. di 30 anni, con precedenti di polizia, dovrà rispondere del reato di rapina aggravata. La borsa sottratta alla donna è stata rinvenuta e consegnata alla proprietaria.

Dopo la convalida dell’arresto nei confronti dell’uomo è stata applicata la misura cautelare in carcere.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenersi presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Altro episodio di cronaca a Civitavecchia

Civitavecchia. Trovato in possesso di circa 500 grammi di cocaina 40enne arrestato dalla Polizia di Stato poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, nella serata di ieri, hanno arrestato un 40enne civitavecchiese, incensurato, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Poco dopo le 21, gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria, durante il servizio procedevano al controllo di A.S. mentre viaggiava a bordo del proprio veicolo. L’atteggiamento dell’uomo, particolarmente nervoso ed insofferente al controllo di Polizia insospettiva gli agenti che decidevano di estendere il controllo al mezzo effettuando la perquisizione del veicolo rinvenendo all’interno una scatola, occultata tra i sedili, due involucri di cocaina del peso complessivo di circa 500 grammi.

La perquisizione veniva estesa anche all’abitazione del 40enne dove veniva rinvenuto e sequestrato materiale utile al confezionamento dello stupefacente in dosi.

Dopo la convalida dell’arresto nei confronti dell’uomo è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione quotidiano alla Polizia Giudiziaria.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.