Le ACLI di Roma e provincia hanno inaugurato i nuovi locali di Caf e Patronato a Carpineto Romano, in via Giacomo Matteotti 11. Quello di Carpineto è un circolo storico, che ora si è spostato in una zona più centrale e si è rinnovato, ma tenendo ben fermi alcuni capisaldi della famiglia ACLI che non passano mai di moda: accoglienza, ascolto, professionalità, competenza e simpatia.