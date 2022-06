I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma EUR hanno arrestato un romano di 39 anni, con precedenti, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I dettagli

L’uomo è stato notato da una pattuglia mentre sostava, in atteggiamento ritenuto sospetto, a bordo della sua auto lungo viale Pico della Mirandola.

Durante il controllo, il 39enne è stato trovato in possesso di 7 confezioni di cocaina, per un peso complessivo di circa 5 g, e 300 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività illecita. Le verifiche sono state estese anche alla sua abitazione, dove i Carabinieri hanno rinvenuto un bilancino di precisione e una pistola “scacciacani”, priva di tappo rosso, completa di caricatore e 18 colpi.

Tutto il materiale è stato sequestrato. L’arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa dell’udienza tenutasi presso le aule del Tribunale di piazzale Clodio, dove il suo arresto è stato convalidato.