Pomezia, sparati colpi di pistola: imprenditore reagisce a dei malviventi

Scene da far-west a Pomezia. Un imprenditore, già più volte minacciato dalla malavita, ha deciso di reagire con dei colpi di pistola. Ecco cosa è successo.

Colpi di pistola a Pomezia

Nella giornata di ieri, mercoledì 14 giugno 2022, sono risuonati dei colpi d’arma da fuoco davanti l’abitazione di un noto imprenditore di Pomezia, diventato noto per aver fatto arrestare tre usurai. Il tutto è successo nella notte, nel silenzio più totale, tanto che alcuni residenti sono stati svegliati di soprassalto.

L’imprenditore ha dimostrato caparbietà anche ieri, in via della Motomeccanica, quando alcuni malviventi hanno sparato dei colpi di pistola davanti la sua casa. L’uomo però ha prontamente estratto un’arma (legalmente custodita) e ha messo in fuga gli usurai.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri di Frascati.