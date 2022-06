Terribile incidente a Castel Fusano: grave una 20enne

Una ragazza di 20 anni è stata trasportata in elisoccorso in gravi condizioni. La giovane è rimasta ferita in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, 13 giugno 2022, sul litorale di Roma, nella zona di Castel Fusano.

Terribile incidente a Castel Fusano: necessaria l’eliambulanza

Il terribile incidente ha visto lo scontro tra un’auto e uno scooter, alla guida del quale c’era la 20enne. Sul posto sono intervenuti le Forze dell’Ordine e il personale sanitario del 118, che ha richiesto poi l’intervento di un’eliambulanza viste le condizioni della 20enne.

La ragazza è ora ricoverata in prognosi riservata al San Camillo. L’esatta dinamica del sinistro è ora al vaglio degli inquirenti.

Foto di repertorio