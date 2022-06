Cassino, 46enne maltratta la figlia minorenne: interviene la Polizia di Stato

Personale del Settore Anticrimine del Commissariato di P.S. di Cassino, dopo le accurate e necessarie indagini, ha eseguito nei confronti di una 46enne Rom la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla figlia minore, con divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo senza l’autorizzazione del Giudice.

La donna, infatti, come ricostruito dagli investigatori ha posto in essere, con condotte reiterate nel tempo, aggressioni fisiche e verbali nei confronti della figlia, accusandola di avere un comportamento non conforme alle “regole” familiari, preferendo altresì frequentare coetanei non appartenenti all’etnia Rom.

La donna dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

La minore è stata collocata in una struttura protetta.

Foto di repertorio