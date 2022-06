Cosa è la balbuzie? Quali sono i meccanismi interni e psicologici messi in atto da chi balbetta? La balbuzie si può superare? Come è possibile intervenire? Queste le domande al centro della conferenza informativa a ingresso gratuito che si terrà mercoledì 15 giugno alle ore 18.30 a Roma.

Le info

Pensate a situazioni di assoluta normalità, quali rispondere “pronto” al telefono, ordinare un caffè al bar, chiedere informazioni per strada o affrontare un colloquio di lavoro. Ebbene, tutte queste circostanze possono essere fonte di grande stress per una persona che balbetta, fino a diventare inaccessibili e ridurre notevolmente la qualità di vita e l’autostima.

A tale proposito l’Hotel Ariston Roma ospiterà, conferenza informativa tenuta dalla dott.ssa Chiara Comastri. Psicologa, ex balbuziente e ideatrice del metodo Psicodizione, la dott.ssa Comastri è una delle maggiori esponenti italiane in questo ambito con esperienza ventennale nel trattamento della balbuzie. Tiene conferenze di rilevanza internazionale sull’argomento, seminari all’interno delle Università e sessioni di formazione per operatori e pediatri. Importanti le sue partecipazioni, a fini divulgative, in diversi programmi televisivi sui canali Rai, Mediaset e TV2000.

«La balbuzie» spiega, la dott.ssa Comastri, «è un problema relazionale, nel quale la persona che ne soffre sa esattamente quello che vuole pronunciare, ma sa altrettanto chiaramente che ci sarà un suono o una parola che non riuscirà a dire». Pertanto la disfluenza che gli altri avvertono, non è altro che la migliore soluzione che la persona ha trovato in quel momento per risolvere il problema e per superare la preoccupazione percepita nel pensiero nel pronunciare un certo suono. La corretta informazione rappresenta un primo passo importante per poter agire ed acquisire gli strumenti adeguati a superare tale condizione di forte disagio, che può ridurre notevolmente la qualità di vita e l’autostima.

L’incontro, a ingresso gratuito, avrà proprio l’obiettivo di approfondire la tematica della balbuzie: i partecipanti saranno guidati alla comprensione di quali siano le cause che danno origine al blocco, quali siano i meccanismi interni e psicologici coinvolti in chi balbetta e cosa sia possibile fare per superare l’inceppo.

L’ausilio di video e testimonianze consentirà, inoltre, di fornire utili informazioni sull’approccio terapeutico utilizzato per superare questo disturbo. La conferenza avrà inizio alle ore 18.30. È gradita la prenotazione per facilitare la preparazione del materiale che verrà messo a disposizione dei partecipanti.

Per ricevere informazioni dettagliate e confermare la propria presenza è possibile contattare lo 011 0466223 o il 327 4915008 oppure scrivere a info@psicodizione.it.