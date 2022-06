Lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno intensificato i controlli presso l’area della stazione ferroviaria Termini e in quella che si estende in tutta piazza dei Cinquecento, frequentata da numerose persone, tra cui turisti e pendolari, finalizzati a prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità. Il bilancio dell’attività è di 7 denunciate a piede libero.

I dettagli

Presso il principale scalo ferroviario e nelle vie adiacenti, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno individuato un cittadino straniero di 41 anni, già con precedenti, che sottoposto ad un controllo alla circolazione stradale è stato pizzicato mentre esercitava abusivamente l’attività di tassista. Infatti l’uomo era privo della prescritta licenza inoltre, a seguito della perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di una mazza da baseball di circa 80 centimetri che è stata sequestrata.

Due uomini sono stati sorpresi mentre erano inosservanti del divieto di ritorno nel comune di Roma; altre due donne e due uomini sono stati individuati nell’area della stazione nonostante pendesse nei loro confronti il divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria Termini (CD. Daspo urbano).

I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno sanzionato anche 6 persone, la maggior parte senza fissa dimora, per la violazione del divieto di stazionamento presso la stazione ferroviaria. A loro carico è stato emesso contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area. I Carabinieri hanno anche sorpreso un 18enne, in possesso di una bustina contenente 1 grammo di hashish e segnalato alla competente Autorità quale assuntore.