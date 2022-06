Un tir è finito fuori strada in via degli Olmi, tra Palestrina e Labico: l’incidente è avvenuto questa mattina, 13 giugno 2022.

Palestrina, tir finisce fuori strada

L’incidente è avvenuto lungo via degli Olmi, nel tratto di congiunzione tra via Casilina e via Prenestina. L’esatta dinamica del sinistro è ancora da accertare; da quanto riportato, non sembrerebbe esser stato registrato alcun ferito e non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Del tutto illeso il conducente del tir.

Foto prese dal gruppo Facebbok Noi per Labico