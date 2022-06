Flop Referendum: l’affluenza supera di poco il 20%

Il referendum, che poneva agli elettori l’abrogazione o la conservazione di leggi in tema di Giustizia tramite cinque quesiti, non ha raggiunto il quorum, fermandosi ad una partecipazione del 20,8% in tutta Italia.

Referendum, flop alle urne: affluenza bassissima

Il referendum sulla Giustizia, le cui votazioni si sono tenute ieri, domenica 12 giugno 2022, attesta una partecipazione degli elettori poco sopra al 20%, non raggiungendo così il quorum. Si è registrata quindi un’affluenza bassissima alle urne.

Il ‘sì’ (che avrebbe comportato l’abrogazione delle leggi vigenti) è avanti in tutti i 5 quesiti. Non essendo stato raggiunto il quorum, vale a dire un’affluenza del 50 per cento più uno degli aventi diritto, non saranno apportate le modifiche richieste dal referendum.

Foto di repertorio