Lidl assume personale: posizioni aperte anche a Roma

Come viene riportato da Circuito Lavoro, LIDL, l’azienda leader della GDO, ha aperto le selezioni per nuove assunzioni nei suoi supermercati, ma non solo: anche nella sede e nei centri logistici. Un’opportunità unica per chi desidera intraprendere un percorso professionale nella grande distribuzione o è alla ricerca di un impiego in una realtà solida. L’azienda tedesca, infatti, è presente in Italia con più di 700 punti vendita e conta oltre 20.000 collaboratori.

Al momento le opportunità riguardano oltre alle aree Vendite, anche la Logistica, la Direzione Regionale, l’Amministrazione, le Risorse Umane, IT e Acquisti. La ricerca è estesa in tutta Italia, da nord a sud: in questa sezione è possibile consultare le posizioni aperte in LIDL. Ecco invece i requisiti richiesti e come candidarsi.

uove assunzioni in LIDL: i requisiti

La ricerca in LIDL è rivolta a laureati, diplomati e studenti. Oltre ai profili senza esperienza, si cercando in base al ruolo anche candidati con una solida esperienza nella GDO e buone competenze informatiche. Per conoscere nel dettaglio i requisiti richiesti per ciascuna posizione è necessario collegarsi a questa pagina, selezionare la posizione di proprio interesse e leggere attentamente tutte le capacità e competenze richieste dal ruolo.

Come candidarsi

Durante l’anno LIDL partecipa ad eventi e Career Day presso le università: in questo modo i giovani candidati non solo hanno la possibilità di conoscere direttamente i responsabili delle Risorse Umane, ma possono anche candidarsi alle posizioni aperte. Per chi desidera lavorare in LIDL inviare la propria candidatura è semplice: basta collegarsi a questa pagina e dopo aver consultato le posizioni aperte ed effettuato la registrazione sarà possibile procedere all’invio del CV.