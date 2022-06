Paura ad Anagni, sale su un albero per raccogliere le ciliegie e casca: è grave

Brutto incidente in località Fosso del Lupo, vicino ad Anagni. Un uomo è caduto da un albero ed ha battuto la testa a terra.

Uomo elitrasportato in ospedale

Era salito su un albero per raccogliere le ciliegie ma, forse per la perdita di equilibrio, è caduto ed ha battuto violentemente la testa a terra. È accaduto nella serata di venerdì, in un podere di località Fosso del lupo, una zona interna del popoloso quartiere periferico di Pantanello.

Il 57enne è stato subito soccorso dai sanitari del 118 ma, vista la gravità della situazione, è stato portato in eliambulanza d’urgenza presso uno dei nosocomi romani in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Anagni per ricostruire cause e dinamica dell’incidente