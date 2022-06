Election day, referendum e nuovo Sindaco: ecco dove si vota in provincia di Roma, Frosinone e Latina

Non c’è solo il referendum. In molte zone d’Italia i cittadini sono chiamati al voto anche per eleggere i nuovi Sindaci. Andiamo a vedere dove si vota in provincia di Roma, Frosinone e Latina.

Provincia di Roma, Frosinone e Latina: tanti i cittadini chiamati al voto

Si sono aperti alle ore 7:00 di questa mattina i seggi elettorali per le operazioni di voto. In diverse zone si terranno anche le elezioni comunali che porteranno all’elezione di nuovi Sindaci. Tra le province di Roma, Frosinone e Latina sono più di 30 i comuni interessati.

In provincia di Roma si vota a Guidonia Montecelio, Ciampino, Cerveteri, Ardea e Ladispoli, Fonte Nuova e Grottaferrata (tutte con più di 15 mila abitanti). In questo caso è previsto anche un eventuale ballottaggio qualora non si dovesse raggiungere il quorum. In caso contrario, per l’elezione diretta basta il 50%+1 delle preferenze.

Elezione diretta invece, nelle zone di Lanuvio, Castel Gandolfo, Allumiere, Lariano, Formello e Capena, Mazzano Romano, Castelnuovo di Porto Manziana, Labico, Nemi, Nerola e Ciciliano, Torrita Tiberina, Casape e Camerata Nuova.

In provincia di Frosinone si vota a Frosinone, Campoli Appennino, Castelnuovo Parano, Picinisco, Piedimonte San Germano, Pofi, San Biagio Saracinisco, San Giovanni Incarico.

In provincia di Latina, invece, si va alle urne a Gaeta, San Felice Circeo, Sabaudia, Cori, Santi Cosma e Damiano, Ponza e Ventotene.