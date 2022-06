Ancora non si hanno notizie di Damiano, un ragazzo che vive a Tor Bella Monaca.

Damiano esce di casa e non torna più: scomparso 39enne di Tor Bella Monaca

Damiano ha 39 anni e vive a Roma nel quartiere di Tor Bella Monaca. Mercoledì 25 maggio verso le 11 è uscito da casa per fare una passeggiata e non è più rientrato. Non ha con sé un cellulare ma ha un borsello a tracolla con i documenti personali e i medicinali per la sua terapia quotidiana. Porta occhiali da vista con lenti molto spesse.

L’identikit di Damiano

Al momento della scomparsa Damiano aveva jeans blu, giacchetto con cappuccio di color nero e con righe colorate, scarpe di colore grigio. Occhiali da vista con lenti molto spesse, tatuaggio con la lettera “M” sulla mano sinistra, un drago cinese colorato sull’avambraccio sinistro, una cicatrice sul sopracciglio destro.

Chiunque riesca a rintracciarlo può avvisare le Forze dell’Ordine.