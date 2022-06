Paura sulla via Casilina, in località Amasona. Nella nottata di oggi, sabato 11 giugno 2022, è divampato un incendio. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del di Colleferro e Montelanico, oltre ai Carabinieri, il personale del 118 e una squadra dell’Enel. Questa ultima ai è resa necessaria perché le fiamme ha lambito dei cavi dell’alta tensione.

Incendio in località Amasona, sulla via Casilina

L’incendio è sotto controllo e contenuto dall’opera dei Vigili del Fuoco di Colleferro.

Al momento le famiglie del posto sono senza corrente elettrica perché è stata interrotta in via precauzionale. Ma si sta provvedendo per ripristinare il collegamento con dei gruppi elettrogeni approntati per l’occasione