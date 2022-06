Nella notte di ieri, 9 giugno 2022, presso il Commissariato di Porta Pia, alle ore 23:00 circa, un soggetto non identificato poiché incappucciato ha posizionato un rudimentale ordigno incendiario, sotto un’auto della Polizia.

Roma, incendiata un’auto della Polizia di Stato

Contestualmente ha scritto sul muro del commissariato il numero 1312, che sarebbe l’acronimo di ACAB, dandosi poi alla fuga.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, a parte il danno materiale. Sono in corso le indagini per identificare il soggetto che ha compiuto tale gesto.

“Esprimiamo pertanto solidarietà ai colleghi del Commissariato per il vile attacco – dice Stefano Paoloni Segretario Generale del SAP – e auspichiamo che la persona autrice di tale gesto criminoso, venga presto individuato. E’ inaccettabile che tali azioni restino impunite. Diventa pertanto necessario agire immediatamente, per dare una fulminea risposta a questi soggetti, in modo tale che questi fenomeni non vengano solo emarginati ma bloccati.

Chi si è reso partecipe ne deve pienamente rispondere, ma soprattutto si devono disincentivare comportamenti emulativi”.