Colleferro, il Centro Medico Filippi festeggia il suo primo compleanno

Il Centro Medico Filippi ha festeggiato ieri il suo primo anno di attività sotto la guida del Gruppo MLC. Lo ha fatto con un evento speciale che ha visto la partecipazione numerosa di cittadini, abitanti e non di Colleferro, delle autorità locali con la presenza del Consigliere Comunale Umberto Zeppa e di personaggi noti del mondo dello showbiz, tra cui la produttrice cinematografica Rita Rusic, amica ed estimatrice degli ambulatori del gruppo, sempre molto attiva nel sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione, in particolare al femminile.

In questo primo anno di attività, targato Gruppo MLC, il poliambulatorio si è distinto per l’attenzione alla salute con campagne di prevenzione rivolte a tutta la popolazione, per la diagnosi precoce di numerose patologie come quelle cardiovascolari, i tumori della pelle, della tiroide, le neoplasie mammarie e ginecologiche ma anche patologie degenerative come l’artrosi e l’osteoporosi, tenendo sempre in considerazione anche le congiunture economiche e favorendo in molti modi, anche con promozioni mensili, l’accesso alle cure di quante più persone possibile.

Il Gruppo MLC ha investito sul territorio sia in termini di risorse umane, sia rinnovando la struttura per renderla più accogliente, sia con l’innovazione tecnologica attraverso l’inserimento di nuovi macchinari come la RM Aperta, il Mammografo con Tomosintesi, la MOC e la TC Cone Beam.

“Siamo soddisfatti del nostro primo anno di attività e l’obiettivo è quello di essere sempre più parte integrante del territorio con un servizio di eccellenza per la salute dei cittadini” queste le parole di Lorenzo Bartoletti, Amministratore del gruppo, che ha poi ringraziato la direzione e tutto lo staff per il lavoro svolto.

Anche Rita Rusic, che è stata testimonial delle campagne di prevenzione dei poliambulatori del gruppo, ci ha tenuto a esprimere la propria soddisfazione nel poter “condividere questo momento con gli amici del Centro Medico Filippi. Mi fa piacere poter dare il mio contributo per sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione e del sottoporsi a controlli periodici” – ha concluso la produttrice.