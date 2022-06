Roma, lei in topless mentre lui urina all’interno della fontana di piazza della Repubblica

Monopattini lungo le scale di Piazza di Spagna e monumenti rovinati dai turisti sembravano essere scene sporadiche a Roma, invece continuano a verificarsi episodi vergognosi. L’ultimo, in ordine cronologico, riguarda una coppia immortalata all’interno della fontana di Piazza della Repubblica. Lei in topless, lui stava urinando.

Il video sta girando sui social e, in poco tempo, ha raccolto visualizzazioni e sdegno. La clip in questione ritrae due persone, un ragazzo e una ragazza, all’interno della fontana di Piazza della Repubblica. Fin qui nulla di strano se non fosse per il fatto che la donna stava facendo il bagno in topless mentre il ragazzo stava urinando all’interno della fontana.

Anche questa volta, come accade spesso, le immagini sono state riprese e il video è finito sui social, sui canali di Welcome To Favelas. Tra la rabbia e l’indignazione degli internauti e dei cittadini di Roma.

