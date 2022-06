Macabra scoperta a San Lorenzo, a Roma: il cadavere di un’80enne è stato ritrovato in casa, in via dei Volsci, tra i rifiuti. La figlia ha vegliato sul corpo della madre per giorni.

Macabra scoperta a San Lorenzo

Come ricostruito anche dall’Ansa, sono stati i vicini di casa ad allertare le Forze dell’Ordine, a causa del cattivo odore proveniente dall’abitazione. Quando sono intervenuti, gli agenti hanno trovato in casa una donna di 43 anni, figlia della defunta e con problemi psichiatrici, e il cadavere dell’80enne in avanzato stato di decomposizione.

Probabilmente verrà richiesto un esame autoptico per accertare le cause del decesso della donna. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della VII sezione del Nucleo Investigativo per i rilievi.

Foto di repertorio