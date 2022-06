La pandemia ha acuito o approfondito problematiche psicologiche: le tante restrizioni hanno contribuito a rendere più comune la “teleterapia”, la psicoterapia online, che si è diffusa in tante regioni d’Italia e nel Lazio per superare episodi di depressione o ansia.

Può essere praticata regolarmente, o per momenti specifici, per gestire meglio lo stress e le emozioni negative dettate dai nuovi contesti. I numeri dimostrano che questa forma di terapia sta prendendo piede a livello nazionale. Infatti, solo tra gli uomini, il numero di ricerche effettuate su Google è aumentato del 42% a livello nazionale in due anni, e del 51% nel Lazio.

Psicologo online, ecco i migliori di Roma

Non è mai stato così facile accedere online ai servizi di terapia e consulenza, specialmente nei momenti in cui si ha la sensazione di dover andare oltre il supporto di amici e famigliari. La competenza di un professionista può essere decisiva: il supporto psicologico ora più facile, veloce e accessibile che mai.

Non è più necessario entrare in uno studio psicoterapico per ottenere aiuto, si può trovare un valido supporto anche online. Daniele Francescon, cofounder di serenis.it, spiega: “Quello della qualità della terapia online è un tema importante: su internet si trova davvero di tutto. La One Mind PsyberGuide, un’associazione americana senza scopo di lucro che si occupa di digital health, ha censito** più di 10.000 app nell’ambito del benessere mentale, quasi sempre sviluppate senza nessun supporto scientifico. Ma non è tutto: online bisogna stare attenti agli abusi professionali, con psicologi o psicoterapeuti che operano senza averne i requisiti”.

Per questo motivo è stato creato il premio Polaris, uno strumento per presentare la competenza e la professionalità dei terapeuti convalidate direttamente dai pazienti, con oltre 70 mila opinioni vagliate. Su Roma sono stati premiati i seguenti 5 migliori psicologi online: