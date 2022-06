Frascati, la strada è troppo stretta: tir rimane bloccato e traffico in tilt

Tir incastrato a Frascati. È successo questa mattina in via colle Pizzuto, incrocio con via Fontanile di San Matteo.

Tir bloccato e strada chiusa

L’ha comunicato direttamente la Polizia Locale di Frascati. Nella giornata di oggi, mercoledì 8 giugno 2022, in via colle Pizzuto, incrocio con via Fontanile di San Matteo, un tir è rimasto incastrato.

Troppo grandi le dimensioni del mezzo e troppo piccole quelle della via, fatto sta che sul posto sono dovuti intervenire i vigili del cercare di bloccare il traffico e permettere all’autista di fare manovra. L’operazione è durata diversi minuti.