Spagna sotto choc. Il corpo senza vita di un bambino è stato ritrovato questa mattina presso l’ impianto di trattamento dei rifiuti di Los Barrios ( Cadice ). Il cadavere è apparso per prima cosa in mattinata, su un nastro trasportatore in movimento in un impianto di riciclaggio, quando è stato scoperto da un operaio dello stabilimento, che sotto choc ha chiamato la Guardia Civile. Finora sono emersi pochi dettagli, anche se fonti vicine al caso hanno indicato a Europa Press che si tratta di un neonato. La polizia spagnola non demorde e vuole arrivare alla verità su quello che per alcuni è ormai diventato lo “stabilimento degli orrori”.

Nonostante al momento non sono emersi altri elementi per identificare la madre, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, gli inquirenti vogliono che questi crimini non restino impuniti.

