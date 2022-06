Villa Latina, incidente aereo: padre e figlia miracolati. La foto fa il giro del web

Un vero e proprio miracolo è accaduto a Michele e sua figlia Elisa. I due, domenica sera, erano a bordo di un’elicottero di famiglia quando, ad un tratto, quest’ultimo ha cominciato a perdere quota.

Padre e figlia miracolati a bordo di un elicottero

Doveva essere un volo come tanti altri, ma si è trasformato in un incubo. È successo a Michele e sua figlia Elisa nella giornata di domenica. I due stavano facendo un volo quando, per circostanze ancora da chiarire, l’elicottero ha cominciato a perdere quota.

Tutto portava al peggio ma è successo un miracolo. Le doti di grande pilota (così come definisce la figlia) del padre hanno permesso un atterraggio d’emergenza e l’evitarsi di conseguenze tragiche. Sul posto sono comunque intervenuti i sanitari del 118 che hanno elitrasportato i due presso l’ospedale San Camillo di Roma.

Il post della ragazza pubblicato sui social

Ieri io e te siamo stati miracolati, ieri un grande pilota e un grande padre ha salvato la vita ad entrambi.

Siamo vivi, stiamo bene. Sembra impossibile dirlo. Ci raccontano in queste ore della marea di persone che si è preoccupata per noi…

Grazie a tutti e tutte, presto torneremo più forti che mai