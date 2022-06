Ostia, brutto incidente tra auto e pulmino: quattro anziani in codice rosso

Alle ore 09:30 circa, la Squadra VVF 13/A del distaccamento di Ostia, è intervenuta in Via Alberto Galli,20 per un’incidente stradale tra un’autovettura e un pulmino; quest’ultimo a seguito del tamponamento si è ribaltato da un lato.

Quattro persone anziane in codice rosso

Arrivati sul posto, il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, con l’aiuto di cesoie e divaricatore, ha consentito l’estrazione di quattro persone anziane che sono state affidate alle cure del 118 e trasportate in codice rosso

ai pronto soccorso più vicini. Altre quattro persone sono rimaste ferite.