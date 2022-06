Oggi, 7 giugno 2022, alle ore 3,20 circa, la Sala Operativa ha inviato 2 Aps, 2 autobotti, il Crrc, il carro autoprotettori ed il Funzionario di guardia in via Tiburtina, a Roma per l’incendio di un’attività industriale che ha interessato un capannone del Centro Servizi Cine Tv.

Via Tiburtina, brutto incendio al Centro Servizi Cine Tv

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Nella struttura grande circa 300 mq erano conservate bobine cinematografiche e materiali vari che sono stati completamente distrutti dalle fiamme.

L’incendio è in fase di estinzione, si lavora alla bonifica e messa in sicurezza dell’area coinvolta.