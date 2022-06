Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Anzio-Nettuno hanno arrestato un giovane italiano di 23 anni perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio.

La vicenda e i dettagli sull’arresto

Gli investigatori del Commissariato, durante un servizio specifico antidroga in via Ardeatina nei pressi della riserva naturale di Tor Caldara, hanno notato la presenza di uomo che, a bordo di scooter, era intento in attività di spaccio.

Poco dopo, durante l’appostamento, i poliziotti hanno visto il giovane a bordo dello scooter allontanarsi in direzione Ardea. Transitando davanti agli agenti, probabilmente si è reso conto di essere stato scoperto, quindi bloccava la marcia e lanciava dall’altra parte della strada un telefono cellulare.

Immediatamente i poliziotti hanno bloccato l’uomo che stava tentando di darsi alla fuga. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati recuperati e sequestrati 63 grammi di hashish, equivalente a circa 1000 dosi, 0,9 grammi di cocaina e 725 euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e bilancini di precisione. Sequestrato anche il cellulare di cui il giovane si era disfatto in strada.

Al termine degli accertamenti il 23enne è stato arrestato e, dopo la convalida, è stata disposta per lui la misura degli arresti domiciliari con divieto assoluto di comunicare con qualsiasi mezzo con persone diverse dai familiari.