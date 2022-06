Lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno intensificato i controlli presso l’area della stazione ferroviaria Termini e nelle zone maggiormente frequentate dalle numerose persone – tra turisti e utenti – presenti nella Capitale durante il lungo ponte festivo, finalizzati a prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità. Il bilancio parla di 4 persone arrestate e altre 7 sono state denunciate a piede libero.

Roma, arrestate quattro persone: i dettagli

Presso il principale scalo ferroviario e nelle vie adiacenti, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato un 34enne georgiano, senza fissa dimora e con precedenti, che poco prima aveva rubato diversi profumi, del valore di 430 euro, da uno store all’interno della Galleria Forum Termini. L’uomo è stato sorpreso dall’addetto alla sicurezza del negozio mentre occultava la merce, appena prelevata dagli espositori, all’interno di una borsa schermata con fogli di alluminio, idonea ad eludere il sistema antitaccheggio. I Carabinieri hanno recuperato la refurtiva e sequestrato la borsa.

Gli stessi Carabinieri hanno denunciato a piede libero 3 cittadini stranieri, tutti senza fissa dimora, poiché sorpresi, in diverse circostanze, mentre tentavano di asportare alcuni capi di abbigliamento dai negozi della Galleria Forum Termini.

Un uomo è stato deferito per l’inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Roma; un altro è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per aver avvicinato i viaggiatori all’interno della stazione richiedendo l’elemosina e offrendo con insistenza la sua assistenza ai distributori automatici di biglietti; due donne, invece, sono state denunciate per l’inosservanza al divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria Termini.

I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno sanzionato anche 6 persone, tutte senza fissa dimora e già note alle forze dell’ordine, per la violazione del divieto di stazionamento presso la stazione ferroviaria. A loro carico è stato emesso contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area.

I Carabinieri della Stazione Roma Macao, invece, hanno arrestato una coppia – lui 31enne bulgaro e lei 37enne romena, entrambi senza fissa dimora e con precedenti – bloccati presso una in via della Croce dove, approfittando della numerosa presenza di altri clienti, asportavano alcune confezioni di cosmetici, valore complessivo di circa 300 euro, nascondendole in una borsa schermata per eludere le barriere antitaccheggio.

I Carabinieri della Stazione Roma via Vittorio Veneto, infine, hanno arrestato un 29enne cileno sorpreso a derubare, del portafoglio, una turista a bordo della metro presso la fermata “Spagna”.

Tutti gli arresti sono stati convalidati ad esito delle udienze svolte presso le aule del Tribunale di Roma.