Come riportato dal Messaggero, stanotte è avvenuto un fatto di cronaca nei pressi di Roma. Coinvolto un minorenne, inseguito dalle forze dell’Ordine.

Un altro episodio analogo è avvenuto sempre stanotte. Nel primo caso un uomo ha allertato i Carabinieri di essere stato tamponato da una vettura, che si sarebbe poi subito allontanata. Dopo la segnalazione, le forze dell’Ordine sono riuscite a risalire al ragazzo che portava l’auto, appunto, un minorenne. Sembra che avesse preso l’auto dei genitori a loro insaputa.

L’auto era finita fuori strada a Passoscuro, finita in un arenile. Qui, c’è stata la scoperta dei Carabinieri: a guidare la vettura un ragazzo di appena 14 anni. Il ragazzo è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito. Altro episodio analogo avvenuto nella Capitale.