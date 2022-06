Tifoso romanista trasforma il cartello di Allerona in “Alè Roma”: multa

Episodio curioso avvenuto nel comune di Allerona, paese di 1.700 abitanti in provincia di Terni. Un tifoso romanista ha pensato di vandalizzare il cartello con la scritta del posto con “Alè Roma”.

Tifoso romanista trasforma il cartello Allerona in “Alè Roma”

Da Allerona in “Alè Roma”. Una goliardata che gli è costata 41 euro di multa e l’obbligo al ripristino dei luoghi vandalizzati.