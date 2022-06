In bilico su Ponte Marconi: “Sto girando un video per Tik-Tok”

Momenti di panico sul parapetto del Ponte Marconi, a Roma. Avvistato un ragazzo in bilico, ma…

In bilico sul parapetto del Ponte Marconi: era lì per fare un video su Tik-Tok

Succede anche questo. Ad assistere alla scena alcuni residenti della zona che, spaventati, hanno subito avvertito gli uomini delle Forze dell’Ordine. Nel tempo, sono stati diversi i ragazzi che hanno provato a farla finita buttandosi dal ponte Marconi ma, questa volta, l’epilogo è stato ben diverso.

Una volta giunti sul posto, i militari hanno notato un giovane 21 anni sul parapetto del ponte e l’hanno messo subito in salvo. Come raccontato dallo stesso 21enne, il ragazzo era lì perché voleva girare un video per tik-tok, piattaforma usatissima dai giovani.

Secondo il giovane, infatti, il video avrebbe avuto milioni di visualizzazioni e, secondo la sua versione, valeva la pena provare, anche se questo poteva significare perdere l’equilibrio e cadere giù.