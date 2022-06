Tragedia a Frosinone: 44enne trovato morto in un capannone abbandonato

Tragica scoperta in un capannone abbandonato nel capoluogo ciociaro dove è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 44 anni.

Frosinone, 44enne trovato senza vita in un capannone

La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di ieri, 3 giugno 2022. A lanciare l’allarme alcuni famliari e conoscenti, che si erano messi alla ricerca dell’uomo dopo non aver più ricevuto sue notizie. Poco dopo, la macabra scoperta.

Il personale medico del 118, giunto sul posto, non ha potuto fare altro se non constatare il decesso dell’uomo. Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, per i rilievi del caso. Indagini ancora in corso; l’ipotesi più accredtata è quella del gesto estremo.

Foto di repertorio