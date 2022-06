Con l’avanzare della bella stagione, si intensifica l’attività di prevenzione del Commissariato di Fiuggi, per garantire ai residenti e villeggianti una movida tranquilla e sicura.

La vicenda

Gli agenti del Commissariato, coordinati dal Vice Questore Sergio Vassalli, nel pomeriggio di ieri, 3 giugno, hanno notificato il provvedimento di chiusura per 20 gg, adottato dal Questore di Frosinone Domenico Condello, nei riguardi di un noto locale della centralissima piazza Spada, luogo di ritrovo preferito nelle serate fiuggine.

Il Questore ha deciso di emettere la misura prevista dall’art. 100 del T.U.L.P.S., a seguito di un grave episodio che ha gravemente turbato l’ordine e la sicurezza pubblica della Città termale, destando forte allarme nella cittadinanza.

Infatti, durante la serata del 21 maggio scorso, alcuni avventori del locale colpito dal provvedimento, per ragioni in corso di accertamento, hanno cominciato a scambiarsi pugni e calci, per poi passare al lancio di tavoli e sedie del locale, rischiando anche di colpire le ignare famiglie ed i bambini che, in quel momento, si stavano solo godendo la movida e una passeggiata in piazza Spada.

Il provvedimento, elaborato dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, è il frutto dell’indirizzo impresso dal Questore Domenico Condello, all’attività di prevenzione e sicurezza, che vuole garantire la massima espressione del divertimento e della movida, nel pieno rispetto, però, per l’ordine pubblico e per la sicurezza di tutti.

Foto di repertorio