Che tempo farà lunedì e martedì della settimana in arrivo nelle province di Roma e Frosinone? Persisteranno le alte temperature? Scopriamolo insieme.

Previsioni meteo 6-7 giugno nella città di Roma e in provincia

Lunedì 6 giugno: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con stratificazioni in transito serale. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 22°C.

Martedì 7 giugno: alta pressione in indebolimento sotto la spinta di correnti via via più fresche dal Nord Europa. Temperature in ulteriore lieve calo, con caldo ancora pienamente estivo, ma meno incisivo rispetto ai giorni precedenti.

Previsioni meteo 6-7 giugno a Frosinone e in Ciociaria

Lunedì 6 giugno: a Frosinone bel tempo per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 22°C. Ancora alta pressione africana pur in lieve indebolimento. Giornata comunque stabile su Toscana, Umbria e Lazio tra sole e nubi irregolari di passaggio; non sono previste registrazioni.

Martedì 7 giugno: a Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C. L’alta pressione sarà in indebolimento, a causa della spinta di correnti più fresche dal Nord Europa. Ancora sole prevalente ma con qualche rovescio o temporale in formazione sull’Appennino al pomeriggio, soprattutto toscano. Temperature in ulteriore lieve calo.

Foto di repertorio