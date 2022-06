Frosinone, mattinata di disagi con l’acqua: dove e quando

Acea comunica che, per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla rete idrica in via delle Cese, nel Comune di Frosinone, mercoledì 8 giugno dalle ore 08:00 fino alle ore 14:30 si verificherà una sospensione del flusso idrico.

In particolare le zone interessate saranno le seguenti:

via delle Cese

via Colle Cottorino

via Pitagora

via Livio de Carolis

via Epicuro

via Platone

via per Fiuggi

via la Botte

zone limitrofe

Il regolare ripristino è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.