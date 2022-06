Anagni-Tufano, brutto incidente sulla Casilina: auto si ribalta

Brutto incidente sulla via Casilina, nei pressi del bivio per Tufano, vicino ad Anagni. Coinvolti due veicoli.

Tre feriti in un brutto incidente sulla Casilina

Al momento il bilancio parla di tre feriti portati di corsa in pronto soccorso. Il tutto è avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 2 giugno 2022, sulla via Casilina, vicino il bivio che porta a Tufano, non tanto distante da Anagni. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, una Jeep e un’Alfa Romeo si sono scontrate.

L’impatto è stato talmente forte che una delle due macchine si è ribaltata. Sul posto sono subito sopraggiunti i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti e li hanno portati presso uno dei nosocomi della zona più vicini.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri di Anagni.