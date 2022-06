Come viene riportato da Circuito Lavoro, per chi sogna di entrare nella casa automobilistica di Maranello c’è una buona notizia: nel 2022 l’azienda selezionerà personale per stage e assunzioni. Nuove opportunità di lavoro in Ferrari quindi per personale laureato e altamente qualificato e per giovani alla ricerca di tirocini in cui mettersi alla prova con il mondo del lavoro. Ecco le figure che saranno selezionate da Ferrari S.p.A e come candidarsi.

Lavoro in Ferrari: le posizioni ricercate

L’azienda di Maranello seleziona profili sia in Italia che all’Estero. Si cercano soprattutto neolaureati, studenti e giovani anche senza esperienza. Le opportunità di stage sono previste nel team di Formula 1, squadra R&D o altri team di Maranello e sono rivolti a giovani laureati da non più di 12 mesi, o laureandi. Una grande occasione di formazione e lavoro da utilizzare per esempio nella preparazione della propria tesi di laurea. Tuttavia, non mancano anche le opportunità professionali e assunzioni.

In dettaglio, queste le figure ricercate per lavorare in Ferrari:

BI & Advanced Analytics Tools Product Owner

Brand Communication Manager

Customer Experience Internship

HR Development Specialist

Indirect Buyer

Industrial Controller Internship

Interior Vehicle Controls Engineer

Manufacturing Internship

Materials Laboratory Technician

Motion & Graphic Designer Internship – Milano;

Retail and Licensing Controller;

Retail Marketing Internship;

Service Manager ICT.

Lavorare in Ferrari: i requisiti richiesti

Per lavorare in Ferrari sono in genere richieste lauree come: ingegneria meccanica, ingegneria del veicolo, ingegneria industriale, ingegneria gestionale, ingegneria dei materiali ed infine economia e marketing.

Come candidarsi

Candidarsi per lavorare in Ferrari è semplice: basta visitare la pagina dedicata sul sito.

Da qui è possibile leggere gli annunci e le posizioni di lavoro proposte, selezionare quella di proprio interesse ed inviare il proprio Curriculum Vitae per candidarsi. Le posizioni aperte sono via via segnalate anche sul profilo Linkedin dell’azienda.