Choc ad Ostia, autista viene trafitto al torace con una penna bic

Choc ad Ostia dove un autista dell’Atac è stato trafitto al torace con una penna bic.

Autista Atac trafitto con una penna bic

È successo intorno alle ore 09:45 di ieri, giovedì 2 giugno 2022, a Ostia, sul bus Atac della linea 062. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, un travestito è salito sul bus e ha cominciato ad avere un diverbio molto acceso con il conducente.

Ad un tratto, però, l’uomo ha deciso di passare ai fatti e ha sfilato la penna all’autista iniziandolo a colpire ripetutamente. Colpi decisi alle braccia e al torace, tanto che in poco tempo la camicia di servizio della vittima ha cominciato a riempirsi di sangue.

Davanti gli occhi attoniti degli altri passeggeri, sono fioccate le chiamate al 112 che sono subito intervenuti sul posto costringendo l’aggressore a darsi alla fuga. L’autista è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 per il trasporto in codice giallo in ospedale.