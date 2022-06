Roma, “8 euro per un misero cappuccino”: il tweet della giornalista scatena le polemiche

Impazza la polemica, tramite social, del prezzo di un cappuccino. Il tweet in questione è quello di Sandra Amurri, giornalista de Il Fatto Quotidiano, la quale si è vista pagare un conto molto salato dopo aver fatto colazione.

Ecco il tweet della giornalista:

Benvenuti a Roma, fine lockdown: un misero cappuccino 8,05 euro. Risposta del direttore : “non L ha visto il menu? se le sembra troppo non ci venga “. Menu per un cappuccino?

Dopo questo post la giornalista avrebbe avuto uno scontro (verbale) anche con il direttore del locale e con tanti utenti che la invitavano ad informarsi sul prezzo prima di sedersi e consumare. La Amurri ha risposto: “Io non ho scritto che non può farlo. Resta però che il prezzo è sconvolgente, visto che la piazza è di tutti. E anche coloro che lavorano da una vita hanno diritto per una volta ad un cappuccino a piazza del Pocappuccinopolo”